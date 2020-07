Vettel podría abandonar la Fórmula Uno si no recibe una oferta buena

Spilberg, Austria.- Sebastian Vettel está decidido a retirarse de la Fórmula Uno si no consigue una oferta convincente para la próxima temporada.

El cuatro veces campeón de la F1 se desvinculará de Ferrari al final de este año, luego que pudo obtener un nuevo contrato. Ahora enfrenta un futuro incierto con pocas opciones para 2021 y no ha iniciado negociaciones con otros equipos. La abreviada temporada comienza el domingo con el Grand Premio de Austria.

Quiero estar seguro de que tome la decisión correcta para mí y mi futuro. Tengo una naturaleza competitiva, he logrado mucho en el deporte, estoy motivado y dispuesto a conseguir más”, indicó Vettel el jueves. “Para lograrlo necesito el paquete ideal y la gente correcta a mi alrededor, entonces eso es lo que busco en este momento. Si surge la oportunidad ideal, entonces será fácil. Si no es así, entonces quizá tendré que buscar algo más”.

A diferencia del dos veces campeón Fernando Alonso, quien está dispuesto a volver a la F1 el próximo año después de despedirse tras la temporada 2018, Vettel dijo que posiblemente su salida sería definitiva.

Tengo la creencia de que si estás preparado para cerrar la puerta, entonces debes de estar listo para cerrar la puerta y no esperar que se vuelva a abrir”, aseguró Vettel. “Necesitas estar seguro de la decisión que tomaste, es por eso que no me estoy apresurando a nada. Las próximas semanas y meses quizá haya más claridad”.