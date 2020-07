Los Tribunales podrían definir el futuro de la Segunda División española

Madrid, España.- Después que un pequeño brote de casos de coronavirus sumió en el caos a la Segunda División del Futbol de España, los tribunales de justicia podrían acabar interviniendo para decidir el ascenso o descenso de equipos.

El Deportivo de La Coruña fue condenado al descenso a la tercera división el lunes, luego que no pudo jugar su partido de la última fecha contra el Fuenlabrada. Ese partido fue pospuesto tras trascender que algunos jugadores del Fuenlabrada dieron positivo por Covid-19 horas antes del compromiso.

El Deportivo, campeón de La Liga española en 2000 y dos veces ganador de la Copa del Rey, amenazó con interponer recursos legales para permanecer en la segunda división.

Su presidente Fernando Vidal calificó de “irregular” lo ocurrido el lunes y prometió recurrir a “todos los frentes” posibles.

Aquí hay una adulteración total de la competición porque se ha roto el principio de igualdad”, dijo Vidal, al advertir que reclamarán los tres puntos porque el rival no compareció a jugar. “Vamos a ir a por todas, no me considero descendido”.