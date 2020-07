Tokio 2021, en peligro: Autoridades podrían cancelarlo si persiste el Covid-19

Tokio, Japón.- Los juegos olímpicos de Tokio que se aplazaron hasta el 2021 por la emergencia sanitaria del Covid-19, aún no puede cantar victoria, pues las autoridades encargadas del evento afirmaron que de no controlarse al virus, no solo se pospondrían sino que se cancelarían definitivamente.

Yoshiro Mori, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, alegó que tiene esperanza de que la situación mejore, sin embargo, dejó claro que de no ser así, la justa deportiva sería cancelada.

Te puede interesar: Covid-19 en Juárez, Chivas y Rayados tambalean inicio de 'Guard1anes 2020'

Está previsto que los Juegos de Tokio comiencen el 23 de julio de 2021, un año a partir del jueves. Había una pequeña ceremonia de 15 minutos organizada sin público para el jueves en el estadio nacional para conmemorar la fecha.

El Comité Olímpico Internacional y los organizadores también han dicho que no habría otro aplazamiento, y en su caso, se cancelarían los Juegos.

Con información de ESPN