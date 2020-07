Exestrella del Barcelona, acusado de acoso sexual por empleada otro club

New York, Estados Unidos.- La exestrella del Barcelona, David Villa, está metido en un grave problema, luego de que una empleada del New York City FC, equipo de la MLS donde militó en su estadía en Estados Unidos, acusara al futbolista de tocamientos indebidos y acoso sexual.

La denuncia de la mujer llamada 'Skyler B.' apareció en Twitter, afirmando que David Villa es "el peor hombre con el que he trabajado". Ante algunos cuestionamientos, hizo un hilo en la red social explicando el acoso sexual del que supuestamente fue víctima.

Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico (...) Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre, raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre", expuso.