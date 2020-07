Mike Tyson 'noquea' al 'Canelo' y pone en duda su regreso al ring en septiembre

Estados Unidos.- Es una realidad que el equipo de 'Canelo' Álvarez se encuentra trabajando para encontrarle un rival al tapatío el próximo 12 de septiembre, pero tras el anuncio de la pelea de exhibición de Mike Tyson frente a Roy Jones Jr., le robaría toda la atención del público al mexicano, quedándose con el protagonismo la leyenda de los pesos pesados.

A la actual estrella del boxeo mundial le urge concretar una pelea, ya que también diferentes rivales no han aceptado su oferta por la poca cantidad de dinero que les está ofreciendo, como es el caso de Callum Smith que suena como el principal contrincante de 'Canelo' pero el británico no ha aceptado pelear con Álvarez porque no se le hace justo que el azteca se lleve 35 millones de dólares y él solamente cinco.

Y ahora con la fecha del 12 de septiembre apartada por Mike Tyson los PPV no van a favorecer por completo al 'Canelo' así que lo ideal es que cambie de fecha porque no tiene nada que competir contra un Tyson ya retirado.