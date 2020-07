Secretaría de Salud informa que no es necesario posponer arranque de Liga MX

Ciudad de México.- Las autoridades sanitarias no ven la necesidad de postergar la primera jornada del Guardianes 2020, a pesar de los múltiples casos de contagios de Covid-19 dentro de los clubes de la Liga MX.

En apenas una semana se han reportado 26 resultados de coronavirus. Los enfrentamientos entre el Atlético de San Luis-FC Juárez, programado originalmente para esta noche, y el de Mazatlán-Puebla, para mañana, fueron reprogramados hasta el lunes.

A pesar de ello, el resto de la fecha uno del torneo oficial se mantiene en luz verde, bajo la autorización gubernamental.

En caso de que exista un brote mayor de contagios dentro de los equipos, las autoridades sanitarias tienen la capacidad de frenar el Guardianes 2020, pero no lo harán durante esta semana, con la confianza de que la misma Liga MX controle la situación actual.

Cortés Alcalá confió en los protocolos que se han aplicado dentro de los clubes del balompié nacional, a pesar de los contagios publicados.

En la última semana se han reportados cinco casos de Covid-19 en el Necaxa, otros cinco en el Atlas, tres en el Guadalajara, tres en Monterrey, dos en Cruz Azul, uno en Tigres y siete en FC Juárez.

Para que se suspenda toda la fecha, tendría que haber la mitad de los equipos afectados, pero, si no es así, la actividad puede continuar. Me parece que han tomado buenas decisiones. Nosotros [Secretaría de Salud] no les dijimos que suspendan o posponer partidos. Tomaron la decisión bajo lo que se ha platicado y, me parece, que habla de un compromiso con el juego y con la seguridad de las personas que trabajan en el futbol".