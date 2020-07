Tigres y Necaxa abren el telón de la Liga MX en el Apertura 2020

Aguas Calientes. México. - No hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza, por fin después de tantos obstáculos el balón rodará en el Apertura 2020 con el partido del día de mañana entre Tigres Y Necaxa.

El equipo dirigido por Alfonso Sosa no atraviesa su mejor momento y todo indica que no contará con plantel completo, considerando que la semana pasada confirmaron 15 casos positivos y no contarán con su figura de los torneos pasados Mauro Quiroga, mientras que Tigres tuvo una buena temporada llegando a las semifinales de la Copa GNP.

Estaba previsto comenzar el torneo ‘guardianes’ el jueves 23 de julio con el encuentro entre el Atlético de San Luis y los Bravos de Juárez pero fue pospuesto por los 10 casos de Covid-19 que tiene el equipo de los Bravos.

Aunque el torneo luce prometedor por lo visto en el certamen de pretemporada la Copa por México, sin embargo antes se deben de solventarse y frenar el caso de positivos en coronavirus que están teniendo los diferentes equipos de la Liga MX.

Para el Apertura 2020 los partidos se jugarán sin afición en las gradas y muy probablemente así se vaya a mantener ese reglamento para toda la temporada.