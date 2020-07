Ibrahimovic deja callados a los que hablan sobre su retiro: "Apenas estoy calentando"

Milán, Italia.- En medio de los rumores sobre el futuro de Zlatan Ibrahimovic, el futbolista sueco de 38 años utilizó sus redes sociales para dejar en claro que aún tiene mucho para dar.

El delantero del AC Milan lanzó un contundente mensaje muy característico de su personalidad, señalando su gran capacidad de resiliencia y facilidad con la que afronta las adversidades.

El video publicado por Zlatan, quien en octubre cumple 39 años, tiene imágenes de su carrera y manifiesta que ha tenido que luchar toda su vida.

La gente cree que estoy acabado. Mi carrera lo hará pronto. Pero no me conocen, he tenido que luchar toda mi vida. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunos querían derrotarme, pero me hacían más fuerte. Otros querían aprovecharse de mí, pero me hicieron más inteligente".