Ricardo La Volpe levanta la mano para dirigir a Pumas

Ciudad de México .- El popular entrenador argentino Ricardo La Volpe aseguró que se encuentra listo para dirigir a Los Pumas de la Universidad Autónoma de México en sustitución del español Míchel quien abandonó el club en la semana.

El exentrenador de la Selección Mexicana está dispuesto a bajar su sueldo con tal de que la escuadra de 'Felina' contrate sus servicios.

No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de monetizar, no voy a cobrar caro, si Pumas me llama podemos llegar a un acuerdo". Dijo La Volpe.