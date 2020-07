Joakim Soria, un as dentro y fuera del diamante, apoya a sus paisanos

Monclova, México.- En el beisbol, Joakim Soria es reconocido por ser el mexicano con más salvamentos (221) en Grandes Ligas, en su natal Monclova también por salvar a cientos de personas de pasar hambre durante la pandemia de coronavirus.

Al igual que en el campo de juego para los Athletics de Oakland, Soria ocupa un puesto relevante dentro de su comunidad, a la cual apoyó con 8 mil 500 despensas, que se empezaron a entregar en abril.

“He sido llamado a ayudar a las personas, ayudar a mi prójimo. Es una manera de poner mi granito de arena para hacer un cambio, porque no podemos ser los mismos después de esta pandemia. No podemos no ver por nuestros hermanos. Estos meses hemos entregado 8 mil 500 despensas”, contó Soria antes del juego de ayer.