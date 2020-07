¿Messi dejará al Barcelona? Este histórico de la Premier va con todo por el argentino

Barcelona, España.- No es una sorpresa que muchos equipos del mundo estén interesados en hacerse de los servicios de Lionel Messi, más ahora que la relación del jugador con el Barcelona se encuentra en un momento muy bajo, y el hecho de que el argentino no haya renovado aún, facilita las cosas para quienes quieran arrebatarlo sin pagar un peso.

Sin embargo, hay un equipo que hasta ahora no había hecho notar su genuino interés por Messi, pero su repentino deseo por el argentino se debe a que el príncipe Mohammed Bin Salman, compró al histórico Newcastle por 380 millones de euros y quiere a los mejores.

De acuerdo con un periodista que tuvo una plática con una fuente de alto nivel, el club ya fue adquirido por el príncipe saudí, cuya fortuna está valuada en 368 mil millones de euros, y que no repararía en llevar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos Messi.

Todo esto adereza los rumores de una posible salida del argentino del FC Barcelona, pues no es un secreto que no está contento con la directiva, pues no han logrado hacer un equipo con el que Messi pueda competir en los más altos niveles.

