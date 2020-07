Patrick Mahomes es el nuevo propietario de los Kansas City Royals

Topeka, Kansas.- La expansión y el legado de la MLB sigue creciendo, pues hasta el día de hoy es una de las industrias deportivas mejor pagadas y con un alto ingreso económico, se caracterizan por brindar el mejor ambiente de trabajo a sus peloteros y equipo, así como son expertos en brindar el mejor servicio a sus fanáticos; no escatiman en invertir y obtener grandiosos resultados.

Esta mañana, a través de un comunicado oficial en la cuenta de Twitter de los Kansas City Royals, anunciaron la llegada de un nuevo copropietario: Patrick Mahomes, un joven de 24 años dispuesto a inyectar su capital pues es catalogado como el mejor pagado con un contrato multimillonario en la NFL.

Me siento honrado de ser copropietario de los Royals, me encanta esta ciudad y la gente de esta ciudad. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces en esta comunidad, que es algo que entusiasma hacer", manifestó Patrick.