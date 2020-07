Con un bebé en camino, Mike Trout analiza si jugará esta temporada en GL

Anaheim, Estados Unidos.- Mike Trout completó el recorrido por tercera base con una máscara N-95 blanca el viernes por la mañana, mientras participaba en el primer entrenamiento del campamento de verano de los Angelinos de Los Ángeles.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana está tomando todas las precauciones necesarias mientras reflexiona si será parte de la alineación cuando comience la temporada en tres semanas.

Trout y su esposa, Jessica, esperan el primer hijo de la pareja, en agosto. El jardinero de 28 años dijo que su mentalidad es jugar en la temporada de 60 juegos con retraso de virus, pero mucho dependerá de cómo se sienta las próximas dos semanas.

“Honestamente, todavía no me siento tan cómodo”, dijo. “Este es un momento difícil, una situación difícil en la que todos están. Todos tienen una responsabilidad en este clubhouse. Distancia social, permanecer adentro, usar una máscara y estar a salvo”.

“Si obtengo un resultado positivo, hablo con los médicos y me dicen que no puedo ver al bebé durante 14 días o que Jess no puede ver al bebé durante 14 días si es positiva, vamos a estar molestos. Creo que el mayor problema es mantener a Jess a salvo, el bebé a salvo, obviamente yo. Venir al campo todos los días para hacerse la prueba es enorme. Tengo que ser muy cauteloso”.

Trout dijo que habla con su esposa todas las noches mientras continúan descubriendo qué es lo mejor.

Todas las opciones permanecen sobre la mesa, incluso no jugar hasta que llegue el bebé.

Fuente: AP, MLB.com