Delino DeShields de los Indios de Cleveland arroja positivo por covid-19

Cleveland, Estados Unidos.- Un solo jugador en el roster de los Indios no pudo participar en los primeros entrenamientos del equipo el viernes.

El guardabosque Delino DeShields dio positivo por covid-19 antes de viajar a Cleveland para el inicio de las prácticas. Durante los últimos meses, estaba entrenando en Arizona en las instalaciones del club en Goodyear, Arizona y permanecerá en el área de Phoenix hasta que sus pruebas arrojen un resultado negativo.

“A estas alturas, lo único que tiene es la falta del sentido del sabor y del olfato”, informó el presidente de operaciones de beisbol de Cleveland, Chris Antonetti. “Pero aparte de eso, se siente bien. Pero debo aclarar que Delino me dio permiso para revelar esa información. Quería dejarnos saber que se encuentra bien y que no ve la hora de estar aquí cuando pueda viajar”.

Cuando reciba una prueba negativa, se le permitirá viajar a Cleveland. Para poder reintegrarse a la Tribu, DeShields deberá tener dos pruebas negativas en un trecho de al menos 24 horas.

Fuente: MLB.com, AP