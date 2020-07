¡Están de vuelta! Los Celtics regresan a los campos de entrenamiento: "Tenemos todo para ganar"

View this post on Instagram

u00a1Volvieron los mu00e1ximos ganadores en la historia de la #NBAxESPN! ud83eudd29ud83cudfc0 u00a1Volvieron los Celtics! ud83dude4cud83dudca5 (ud83dudcf8: @celtics) #Boston #Celtics #Nba #NBA #NBAxESPN #Basquetbol