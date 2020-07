Lupita González culpa a la Conade por la sanción que la dejó fuera de Tokio 2021

Ciudad de México.- La marchista mexicana, Lupita González, que apenas unas horas atrás conoció el veredicto del Tribunal Antidopaje, responsabilizó a la Comisión Nacional de Deporte, dirigida por Ana Gabriela Guevara, de brindarle asesoría jurídica ineficaz, pues considera que los abogados que le recomendaron no le ayudaron en absoluto.

La realidad es que las personas que me recomendaron en la Conade, siendo supuestamente las mejores, y confiar en ellos fue mi error. Ser inexperta en estos temas es algo que me llevó a cometer error tras otro error", dijo.

Gonzáez fue castigada por el TAS, en una sanción que le prohíbe competir en cuatro años, misma que fue ratificada el pasado jueves 2 de abril, y que por ende, la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que su molestia la llevó a reconocer su error al confiar en los abogados, sin embargo, reconoció su parte en esta situación.

No lo quería decir, tuve muchas diferencias con eso, pero se me hizo ver que era la única forma. Estoy muy arrepentida, pero mi inexperiencia y falta de coraje de defender mi verdad es por lo que estoy pagando ahorita, me faltó carácter y a pesar de que muchas personas no querían lo que dijera que había pasado porque no era creíble, inventar algo que era más creíble salió peor".