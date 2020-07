El 'Gallo' Estrada tiene solamente dos nombres para octubre

Hermosillo, Sonora. México. - El boxeador mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada dio a conocer que regresará al cuadrilátero en el mes de octubre y sería ante Carlos Cuadras o Román González.

Hablé con mi promotor y me dijeron que para el 17 de octubre, el rival todavía está por definir, si es Cuadras o ‘Chocolatito’ González". Dijo Estrada en una entrevista en ESPN.

Estrada viene de vencer una de sus batallas más duras que ha tenido que es recuperarse al cien por ciento del COVID-19.

Me quedé en casa 15 días más o menos, no salí y hasta la fecha sigo entrenando en casa, sólo hasta apenas ayer que empecé a correr con el equipo”.

El sonorense es el campeón mundial super mosca del CMB y tiene como objetivo unificar en contra del 'Chocolatito' pero también entiende que Carlos Cuadras se merece otra oportunidad por el título.

Vamos a entrenar más duro para no dejar dudas, que a Cuadras creo que le gané bien, pero como el anunciador se equivocó y se hicieron dudas, pero sabemos que no fue así, y no queremos más dudas".