El US Open sufre la sensible baja de la Número Uno del Mundo

Cincinnati, Estados Unidos.- Con la confirmación de varios tenistas de élite para el Masters de Cincinnati, creció el pronóstico de un US Open sin grandes ausencias, hasta este miércoles.

El buen augurio en torno al que cada año suele ser el último Grand Slam fue derrumbado por el anuncio de que Ashleigh Barty, la mejor tenista del planeta, no pondrá pie en Flushing Meadows esta edición.

Con mi equipo, hemos decidido que no iremos a Estados Unidos por los riesgos significativos asociados con el Covid-19. Me encanta este torneo, pero no me siento cómoda al ponerlos a ellos y a mí misma en esta situación", justificó en un comunicado.