Lionel Messi: Al presidente del Barcelona no le quita el sueño el futuro del argentino

Barcelona, España.- La supuesta partida de Lionel Messi en 2021, no es una tema que le quite el sueño al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, quien le puso un poco ‘de hielo’ a los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre el futuro del astro argentino.

La tranquilidad de Bartomeu, se basa única y exclusivamente en la confianza que tiene en que el futbolista de 33 años siempre ha dicho que quiere retirarse en el Barcelona, por lo que está seguro que así será.

No me preocupa nada el futuro de Messi (acaba contrato en 2021). Leo siempre ha dicho que se quiere retirar aquí y estoy convencido de que así será. Es evidente de que tenemos la obligación de renovarlo. Es el mejor jugador de la historia y lo veo con voluntad de seguir".

Sobre el paso del equipo en LaLiga, donde prácticamente le entregó el título al Real Madrid gracias a las últimas actuaciones de los culés, el mandatario señaló que a pesar de que el equipo no se ha visto bien con Setién, no se arrepiente de traerlo en sustitución de Ernesto Valverde.

No me arrepiento de haber destituido a Ernesto Valverde, hacía falta un cambio y Quique Setién ha traído aires nuevos y nuevas ideas. Quique Setién continuará. Estoy bastante contento con la evolución del equipo, pese a los empates. En los dos últimos partidos ya he visto una mejora. Si no ganamos la Liga, después aun nos queda la Champions. Setién tiene contrato y nuestra confianza. De cara a la próxima temporada, no peligra nada. Pero nos tenemos que centrar en el presente y mirar de ganar la Liga y la Champions", señaló el directivo.