Estrella de la NBA se une al movimiento Black Lives Matter y hace millonaria donación

Estados Unidos.- El jugador de la NBA en los San Antonio Spurs, Patty Mills, se unió a la lucha en contra de la discriminación racial y realizó una millonaria donación.

El australiano se comprometió a donar su salario completo de los próximos ocho partidos, apoyo que irá directo al movimiento Black Lives Matter.

Me enorgullece decir que estoy tomando cada centavo de estos ocho partidos que estamos jugando, que serán 1 millón 17 mil 818 dólares y 54 centavos, y lo donaré directamente a Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custodia y una campaña reciente que se llama We Got You, dedicada a acabar con el racismo en el deporte en Australia ", indicó Mills.