Roger Federer y el retiro: El expreso suizo se acerca a la parada final

Berna, Suiza.- Fue durante una entrevista para ‘Zeit Magazin’, en medio de la recuperación de una operación de rodilla, que el suizo Roger Federer, volvió a hablar sobre el retiro y dejó tristes a sus aficionados, luego de afirmar con toda certeza, que el final de su carrera está cada vez más cerca.

El Expreso Suizo, señaló que pese a que viene saliendo de la lesión y está inmerso en el proceso de recuperación, por lo que el resto del 2020 no competirá más, no le gustaría retirarse ahora, pues considera que aún le queda un poco para entregar.

Roger Federer, que cumplirá 39 años el 8 de agosto también habló del aprendizaje que obtuvo a través de su carrera y sobre su profesionalidad dentro de la cancha. Para hacerlo hizo referencia a la vez en que sus padres lo amenazaron con no ir a verlo jugar si se rompía las raquetas cuando perdía.

Después de la primera bola de partido, rompí mi raqueta y me di cuenta de que no podía comportarme de esa manera. Por el público, por mis padres, por mis amigos, por mis entrenadores. Todo el mundo pensaba que se me había ido la cabeza. El proceso fue largo y me costó dos años el aprender a comportarme en una pista”, sentenció.