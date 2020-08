Pachuca busca mantener su paso e hilvanar triunfos ante 'La Fiera'

Hidalgo, México.- La jornada de media semana vivirá un duelo entre escuadras urgidas de una victoria, y pese que pertenecen al mismo grupo, ni Pachuca ni León tendrán contemplaciones para ir por los tres puntos, a riesgo de quedarse rezagados en la lucha por ubicarse en la parte alta del Torneo Guard1anes 2020 del futbol mexicano.

El duelo de este martes 11 está programado para disputarse a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, y aunque los Tuzos vienen de sumar su primera triunfo del campeonato, a costa del Querétaro (1-0), no lucen como amplios favoritos ante 'La Fiera', que pese a no jugar tan mal, cayó el sábado pasado ante el Cruz Azul 0-2.

Ignacio Ambriz y su escuadra deberá buscar doblegar a los hidalguenses, dirigidos por Paulo Pezzolano, para desplazarlos del noveno lugar general (los esmeraldas son décimos con los mismos 4 puntos que su rival en turno, pero con peor diferencia de goles).

Un empate dejaría ambas escuadras en riesgo de ser desplazados por otros conjuntos, por lo que el desarrollo del encuentro deberá ser abierto, pues ambos tendrán que buscar goles para resultar victoriosos.

Este duelo fue una final de campeonato hace seis años; en el Clausura 2014 el León, que ya pertenecía al Grupo Pachuca, venció a su "hermano" en una cerrada final que necesitó los tiempos extras para definir al campeón esmeralda.

El duelo de este martes no define tanto, pero queda claro que ambos necesitan sumar ganar para no estacionarse en una mediania que no conviene a ninguno de los dos cuadros.

El León tiene las ausencias de Ángel Mena y Nicolás Sosa, quienes dieron postivivo de Covid-19 y no pudieron jugar ante Cruz Azul, mientras los Tuzos aún no reportan jugadores que lo hayan contraído.

Fuente: Agencia Universal