Charlyn Corral se queda sin Champions: Da positivo a prueba de Covid-19

Madrid, España.- Los casos positivos de Covid-19 entre futbolistas mexicanos continúan acumulándose, y este miércoles 19 de agosto se anunció que la jugadora profesional Charlyn Corral, dio positivo a la prueba del coronavirus.

La propia futbolista del Atlético de Madrid anunció que no podrá estar en el partido de la Champions, pues dio positivo a la prueba del Covid-19, por lo que deberá seguir los protocolos correspondientes.

Es una pena no poder estar en este primer partido de cuartos de final de Champions con mis compañeras. Sinceramente es algo que me hacía mucha ilusión, algo por lo cual trabajé, pero por ahora lo más importante es recuperar la salud y en la siguiente prueba salir negativa y, posteriormente, integrarme con mis compañeras. Sólo puedo desearles lo mejor, no tengo dudas de que van a hacer un gran partido y desde casa las estaré apoyando en todo momento”.