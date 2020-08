Día 2: Marlins no reportan casos positivos de coronavirus por segundo día seguido

Miami, Estados Unidos.- Por segundo día seguido, los Marlins de Miami no registraron casos positivos en sus jugadores y empleados que permanecen en Filadelfia, según informó una persona al tanto de la situación.

La persona habló el domingo con la Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los detalles sobre las pruebas no han sido divulgados públicamente.

Los Filis de Filadelfia recibieron los resultados de las pruebas de Covid-19 recolectadas el sábado, y tampoco se dieron positivos. El equipo tenía previsto entrenar el domingo en el Citizens Bank Park con miras a retomar la temporada el lunes.

Miami no juega desde el 26 de julio en Filadelfia debido a un brote en su expedición. Los jugadores y personal de los Marlins contagiados salieron el viernes de Filadelfia en buses con camas rumbo a Miami para seguir la cuarentena. El resto del equipo sigue aislado en un hotel de Filadelfia.

Fuente: AP