Doble revés para los Mets; caen ante los Bravos y sufren la baja de Yoenis Céspedes

Atlanta, Estados Unidos.- Kyle Wright y los relevistas de Atlanta se combinaron para lanzar una blanqueada de 10 hits y los Bravos encadenaron su quinta victoria seguida al vencer el domingo 4-0 a los Mets de Nueva York, que se enteraron después que su toletero Yoenis Céspedes renunció a jugar por el resto de la temporada.

Los Mets difundieron un comunicado de su gerente general Brodie Van Wagenen en los primeros innings de que el jugador cubano no estaba presente en el estadio y no podían ubicarle.

Van Wagenen señaló que Céspedes “optó por renunciar al resto de la campaña por motivos relacionados al covid-19”.

“Céspedes nos informó que ha optado por no jugar por razones relacionadas al covid-19”, dijo el gerente general del equipo, luego que los Mets fueron blanqueados por los Bravos en el Truist Park, de Atlanta.

“Es decepcionante que Céspedes no le haya informado al equipo sobre su decisión. Causó preocupación en todo el beisbol en general. Al final optó por no jugar, lo cual es respetable, pero no ha debido ser de esta forma”, agregó.