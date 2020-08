'Canelo' Álvarez tiene en jaque su carrera y no pelearía ante Yıldırım

Estados Unidos. - Hace un par de días el Consejo Mundial de Boxeo confirmó que Saúl Álvarez pelearía ante Avni Yıldırım por el campeonato super mediano vacante de dicho organismo.

Ahora es la plataforma DAZN pone en problemas al mexicano, pues no estarían autorizando ese combate y le pedirían al 'Canelo Team' buscar otro rival de mejor nivel para alcanzar a cubrir la bolsa económica que recibe el tapatío.

La joven plataforma de boxeo es una empresa y, como tal, debe tener ganancias para que no ir a la quiebra por lo que analiza si un negocio es rentable o no. Es por esto que la plataforma, que tiene un contrato exclusivo con 'Canelo' y Golden Boy Promtions, no aceptarían el combate entre el tapatío y el turco.

Con esto el mexicano tendría que reunirse con su equipo de trabajo y tomar una decisión sobre su futuro.

Fuente: Bolavip