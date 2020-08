Chávez Jr. y su dura crítica al 'Canelo': "No es la cara, es la vergüenza del boxeo"

Ciudad de México.- Si hay alguien que no teme opinar sobre cualquier tema, ese es Julio César Chávez Jr., es por ello que el hijo del 'Gran Campeón Mexicano', no se guardó nada al hablar sobre la próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez frente al turco Avni Yildirim, la cual ha provocado una ola de críticas para el jalisciense y que de acuerdo con algunas versiones, podría no realizarse.

Luego de que el Consejo Mundial de Boxeo instara al 'Canelo' a encontrar rival para disputar el cetro supermedio, el turco fue el elegido a pesar de que existen retadores como Calum Smith o Billy Joe Sanders que buscan al mexicano desde hace un tiempo.

Todo esto trajo críticas para 'Canelo' y Chávez Jr. no se quiso quedar atrás.

Yo no soy para andar hablando de otros, pero ustedes le dicen que es la cara del boxeo, a Canelo y eso avergüenza al boxeo, porque ustedes llaman a la cara el boxeo a eso. Entonces la verdad que que bajo ha caído el boxeo y pues no sé, la verdad no tengo opinión al respecto, pasa lo que venido pasando pero ahora ya como que íbamos todos en la dirección opuesta pues y… No sé, la verdad que Dios bendiga y que sea buena pelea, es todo lo que puedo decir”

Esta no es la primera vez que el hijo de Julio César Chávez despotrica en contra de Saúl, y muy seguramente no será la última.

