“No más descuidos”; ‘El Piojo’ pide a los suyos que estén más atentos

Ciudad de México.- Miguel Herrera no quiere más distracciones en el América. En la más reciente, durante el choque ante el Querétaro, Richard Sánchez fue expulsado, se desorganizó el cuadro y el equipo sufrió su primer descalabro del torneo.

‘El Piojo’ pidió a sus jugadores no más descuidos; entiende que, por algunas circunstancias de juego, se desesperan los integrantes del plantel, pero nada justifica que dejen en inferioridad numérica al equipo.

“Deben estar concentrados, no cometer tonterías que nos llevan a perder hombres, pero entiendo la calentura, la molestia, y no las justificamos, pero las entendemos. Tenemos que estar tranquilos porque, si no es así, será fácil que los rivales quieran hacer que perdamos la cabeza”, expresó.