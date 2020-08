Polémica en la NBA: Jugador de los Clippers lanza fuerte insulto racista a Luka Doncic

Florida, Estados Unidos.- La noche del viernes durante el tercer duelo entre Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks, Luka Doncic sufrió una preocupante lesión en el tobillo izquierdo.

Sin embargo, la situación que desató un escándalo en la NBA fue que el base de Dallas resultó víctima de un acto racista por parte de su fuerte cruce con Montrezl Harrell.

Cuando restaban 5 minutos para terminar el primer cuarto de juego, el de la franquicia angelina anotó un doble al dirigirse a su campo miró a Doncic dijo: "Bitch ass white boy" (Pu... chico de cu... blanco).

Más allá del insulto, que generó polémica en las redes sociales por su contenido racista y en plena campaña de la NBA por pregonar la igualdad racial, ambos jugadores tuvieron diferentes roces a lo largo todo el duelo.

Ya en la segunda mitad, en una acción defensiva mientras intentaba contener a Kawhi Leonard, la gran estrella de los Clippers se torció el tobillo izquierdo.

No sé cómo pasó, pero no es tan malo. Honestamente tuve mucha suerte de que fuera mi tobillo izquierdo, no el derecho", analizó el esloveno después de la derrota de los Mavericks.