Escándalo en Washington involucra videos de porristas para el dueño, Dan Snyder

Washington, Estados Unidos.- Crece el escándalo en torno al ahora llamado Washington Football Team, después de que se conociera que un exvicepresidente senior del equipo instruyó al personal de video que compilara “tomas lascivas” de sesiones de fotos de porristas, y más de dos docenas de mujeres dicen haber sufrido acoso sexual mientras trabajaban para el equipo, según un informe publicado por The Washington Post.

También detalla una acusación que involucra directamente al propietario del equipo, Daniel Snyder, en la que la ex animadora Tiffany Bacon Scourby dijo que fue humillada después de que Snyder se acercó a ella en un evento de caridad en 2004 y le sugirió que fuera a una habitación de hotel con su amigo para que los dos “pudieran conocerse unos a otros mejor”.

En el informe, una de las nuevas acusaciones detalladas por el periódico involucra “tomas lascivas” de sesiones de fotos de porristas en 2008 y 2010, que incluían tomas de pezones expuestos. Ex empleados del equipo le dijeron a The Post que los videos fueron compilados por instrucciones del ex vicepresidente senior Larry Michael, quien se retiró abruptamente el mes pasado antes de ser nombrado en la historia de julio de The Post.

Fuente: Usatoday.com