La NBA sí reanudará su jornada de playoffs… pero sería hasta el viernes

Lake Buena Vista, Estados Unidos.- Otra jornada de los playoffs de la NBA será aplazada.

Los tres partidos previstos para el jueves no se disputarán, informó a la Associated Press una persona con conocimiento de los detalles. Los tres partidos se sumarán a los tres que no pudieron celebrarse el miércoles. La persona habló con la AP bajo la condición de no ser identificada debido a que no se había divulgado un anuncio oficial.

Según el calendario de la liga, la actividad debía reanudarse a las 4 de la tarde con el sexto duelo de la serie de la Conferencia Oeste entre Utah y Denver. Además, Boston y Toronto iban a dar comienzo a su serie de segunda ronda en el Este, y los Clippers y Dallas disputaban el choque de fondo.

Los Raptors y Celtics habían sido los equipos que más abiertamente habían planteado un boicot como acto de protesta por la injusticia racial. Pero los Bucks de Milwaukee actuaron primero cuando optaron por quedarse en su vestuario en vez de salir a jugar el quinto partido de su serie ante Orlando el miércoles.

Los jugadores de la NBA también decidieron el jueves proseguir la temporada. No se aclaró de inmediato cuándo se se retomaría la temporada.

La junta de gobernadores de la NBA se reunió aparte el jueves para decidir nuevas medidas.

Fuente: AP