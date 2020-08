El más 'Loco' de sus fans: Club América lamenta la muerte de Manuel Valdés

View this post on Instagram

El Club Amu00e9rica lamenta el sensible fallecimiento de: Manuel u201cEl Loco Valdu00e9su201d. Gran comediante mexicano y aficionado de nuestro equipo. Expresamos nuestras mu00e1s sentidas condolencias, y nos unimos al dolor que embarga a familiares, amigos y al espectu00e1culo en general. Q.E.P.D.