Ronaldinho presenta nuevo documental tras quedar en libertad: "Una etapa difícil llega a su fin"

View this post on Instagram

Uma fase difu00edcil chega ao fim, grau00e7as a Deus. Nu00e3o tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses u00faltimos meses, vcs estu00e3o sempre no meu corau00e7u00e3o!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme que conta minha histu00f3ria, que muito dela se deve ao apoio de vcs. Espero que vocu00eas gostem e em breve estaru00e1 au00ed para vcs assistirem ud83eudd19ud83cudffe ud83dude4fud83cudffe TMJ @jakebugg @thedouglasbrothersofficial @berniegoldmann @beyond.am @sihorsman @dimitriou_andreas