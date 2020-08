Hamilton manda en Bélgica y roza el récord de Schumacher en la F1

Spa-Francoarchamps, Bélgica.- Lewis Hamilton lideró de punta a punta el domingo en el Gran Premio de Bélgica para obtener la victoria número 89 de su carrera, y quedó a dos de igualar el récord de Michael Schumachar en la Fórmula Uno.

El campeón mundial no encontró sobresaltos al largar en la pole. Superó por ocho segundos a Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, y aventajó por 15 al Red Bull de Max Verstappen.

Todo es fabuloso para Hamilton, pero el inglés entiende que los aficionados de la F1 podría estar aburriéndose un poco.

“Ustedes saben que soy alguien que no comete muchos carreras. Me imagino que no fue la (carrera) más emocionante”, dijo Hamilton. “Desde luego que me gustaría una competencia reñida., neumático con neumático. Ojalá podamos tener más competencia en las próximas carreras".

La quinta victoria de Hamilton en las siete carreras que se han disputado esta temporada le permitió ensanchar a 47 puntos la diferencia sobre Verstappen en el campeonato, con Bottas más rezagado en el tercero sitio.

Hamilton marcha a paso redoblado para conquistar su séptimo título mundial e igualar el récord de Schumacher.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) quedó décimo para embolsarse un punto.

