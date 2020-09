El US Open cuenta con una 'burbuja dentro de la burbuja' de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Al dar comienzo el Abierto de Estados Unidos el lunes en medio de la pandemia, siete tenistas fueron colocados en la que describió como una “burbuja dentro de la burbuja” debido a que estuvieron en contacto con Benoit Paire, el francés que fue retirado del torneo tras dar positivo por el coronavirus, informó a la Associated Press una persona al tanto de la situación.

La identidad de los siete jugadores no fue divulgada por la persona que habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que la federación estadounidense no ha revelado los nombres de ninguno de los involucrados.

Pero dos jugadores franceses reconocieron estar dentro del grupo: Kristina Mladenovic, 30ma cabeza de serie del cuadro femenino de sencillos, y Edouard Roger-Vasselin, quien jugará en dobles.

No podemos confirmar cifras (de afectados) o dar nombres por la legislación de salud", dijo la directora del torneo Stacey Allaster. “En el caso de Edouard Roger-Vasselin, como lo ha declarado públicamente, es uno de un grupo específico de jugadores que están en un protocolo más amplio, y puedo confirmar que es uno de esos jugadores”.

Mladenovic reconoció, tras ganar su partido de primera ronda en el día inaugural día del torneo de Grand Slam, que sus desplazamientos han sido restringidos por haber pasado tiempo con Paire.

Si acaso una docena de individuos estuvieron presentes en las gradas descubiertas de la Cancha 5, donde el argentino Diego Schwartzman desperdició una ventaja de dos sets para despedirse a las primeras de cambio. Al parecer aquejado con calambres, el noveno cabeza de serie tampoco supo capitalizar un par de bolas de partido en el quinto set y perdió ante Cameron Norrie por 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5 tras casi 4 horas.

Fuente: AP