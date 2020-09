Jugadores de NBA reciben a sus invitados adentro de la burbuja

Florida, Estados Unidos.- Fred VanVleet no había visto a su familia en más de dos meses.

Con los Raptors de Toronto viniendo de una apabullante derrota en los playoffs, la ansiada reunión fue una gran forma de animarlo.

Los jugadores comenzaron a reunirse el lunes con sus familiares dentro de la burbúja, dándoles una sensación hogareña durante una maratónica gira.

Creo que la última vez que los vi fue el Día del Padre, así que ha pasado mucho tiempo”, dijo VanVleet. “Pero será bueno verlos a todos y justo a tiempo luego de que ayer nos patearon el trasero. Esto me distraerá un poco hoy y me prepararé y me concentraré para el juego de mañana”.