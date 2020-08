Ex de Carlos Salcedo lo demanda por abandono e inclumplimiento de pensión: "Podría ir preso 4 años"

Ciudad de México.- Carlos Salcedo, el defensa central de los Tigres, ha sido demandado por abandono de su hija Ivanka y el incumplimiento de su pensión alimenticia, a lo que su expareja, Ivanna Sigüenza, ha declarado que si no paga podría pasar entre 6 meses y 4 años en prisión.

Salcedo al no cumplir el acuerdo que se tenía para hacerse cargo de su hija de 4 años ha recibido una demanda penal por incumplir lo que dictó el juez desde el año pasado por no cumplir con la pensión ni las visitas, por lo que además se le dio un arraigo, por lo que no podrá salir del país hasta que cumpla sus obligaciones.

Tiene una solicitud de arraigo por incumplimiento, abandono y violencia familiar, y podría pasar... ¡6 años preso!", señalaron.

Como se sabe en 2019 la expareja estuvo entre tribunales para llegar a un acuerdo sobre la pensión y la custodia de la menor, la cual se dictó finalmente en noviembre del 2019, pero no ha cumplido con nada e Ivanna ante esto ha señalado que es muy "estresante" el que no lo haga pues tiene los medios para poder hacerlo, pero entiendo que al ser figura pública logre burlar ciertas cosas por la simpatía que logra de las autoridades, por lo que lo han demandado penalmente.

Desafortunadamente, de nueva cuenta tengo que volver a tocar la puerta de los tribunales, porque el incumplimiento de Carlos ya es algo insostenible y de verdad ya me molesta mucho esta situación", dijo Ivanna.

Por ello declaró que su abogada será quien maneje todo lo relacionado al dinero, señalando que no desea más pleitos, pero la deuda que tiene hasta el momento con pensión y de vivienda.

Adeuda 354 mil pesos del año pasado, y más de 150 mil de éste, lo que es un total de 554 mil pesos. Sí, pues también se comprometió a pagar la renta donde actualmente vivimos su hija y yo, y no lo ha hecho, y desde el año pasado hasta la fecha debe más de 600 mil pesos; yo tengo que conseguir dinero debajo de las piedras para poder mantener a mi hija", expresó.

Finalmente dijo que la demanda y el arraigo además de por el incumplimiento de pensión también se reclama abandono por su hija y violencia familiar, por lo que podría pasar hasta cuatro años en prisión.

No lo sé, pero es algo inhumano, si la niña requiere de necesidades básicas. Yo aporto lo que me corresponde, pero si dependiera de lo que él se comprometió a dar, ni casa tendríamos para vivir. Mi abogada me ha dicho que lo primero que debe pagar es la pensión alimenticia, porque es grave que esté comprometiendo la salud y la integridad de su hija; además, todos sabemos que tiene las posibilidades económicas para dar lo que tiene que pagar", finalizó.

Fuente: TV Notas