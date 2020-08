AMLO no tapará a Ana Gabriela Guevara si resulta culpable por irregularidades

Ciudad Obregón, México.- En su gira por el noreste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió hablar de temas deportivos que acontecen más en los escritorios.

Ante el cuestionamiento sobre la labor que ha tenido Ana Gabriela Guevara en la Conade y las irregularidades que la Secretaria de la Función Pública investiga sobre la sonorense y su equipo de trabajo, López Obrador afirmó que “si se comprueba no se va proteger a nadie”.

La Unidad del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), administrado por la Conade.

“Nosotros no permitimos la corrupción, sea quién sea. Cero impunidad. Yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie. Tenemos que actuar con rectitud. No adelantar víspera y no politizar”, declaró Obrador esta mañana en Ciudad Obregón, Sonora.