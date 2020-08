Ohtani desea continuar como lanzador en las Grandes Ligas; confía en volver en 2021

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shohei Ohtani le restó importancia a la lesión que lo dejó fuera como lanzador por el resto del 2020, la cual describió como una inflamación en el codo derecho, y dijo que le gustaría volver a lanzar la próxima campaña.

El japonés fue diagnosticado con un esguince de grado 1-2 en el antebrazo, pero afirmó que nunca sintió dicha lesión al hacer un lanzamiento específico ante los Astros el domingo. Pero Ohtani se siente optimista de volver a lanzar el próximo año tras fungir solamente como bateador designado por el resto de esta temporada.

“No es tan severa como una operación Tommy John – sólo se trata de una pequeña inflamación en el codo”, declaró Ohtani. “Si al final me dicen que sólo me enfoque en batear o sólo me enfoque en lanzar, escucharé. Pero, en lo ideal, me gustaría dejar la ventana abierta para volver como lanzador/bateador designado”.