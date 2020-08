Julio César Chávez Jr., peleará en una función de autocinema boxística

Culiacán, Sinaloa. - El regreso del ‘Hijo de la leyenda’ al ring ya está a punto de confirmarse y sería el próximo 17 de octubre ante Mario Cázares, y la sede sería en Toluca, Estado de México.

Algo que llamaría la atención para este duelo es que ante el contexto actual que existe por el coronavirus no habría público en las tribunas pero sí en autos, pues el propio Julio César Chávez Jr., confirmó que la función sería una especie de autocinema boxística.

Seremos los primeros en presentar una función de boxeo con gente, pero no en las tribunas, estarían en su carro viendo la pelea, habrá carros alrededor del ring y también se contará con pantallas grandes para que la gente pueda ver mi pelea”.

Aunque todavía no se hace oficial está información, Chávez Jr., se muestra optimista y dice que ya hay acuerdos y que solamente hace falta ajustar algunas cosas. El rival de ‘Julito’, Mario Abel Cazares tiene un récord de 12 victorias, cero derrotas y es conocido en el mundo del deporte de los puños por derrotar nada más ni nada menos que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una olimpiada nacional, la cual no forma parte del registro del tapatío, pues no era profesional.