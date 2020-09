Alec Mills lanza un no hitter para los Cubs en contra de los Brewers

Milwaukee, Estados Unidos.- Alec Mills dominó sin sobresaltos al lanzar el segundo juego sin hits esta temporada, silenciando a los Cerveceros de Milwaukee para que los Cachorros ganasen el domingo por 12-0. Fue el 16to juego sin hits en la historia de la franquicia de Chicago.

Mills retiró a Jace Peterson — quien reemplazó al estelar toletero de los Cerveceros Chritsian Yelich cerca del final de la paliza — con un rodado de rutina al torpedero Javier Báez con dos outs en el noveno. Báez completó la jugada, y los Cachorros se fueron a saludar a Mills, quitándole el gorro y desgarrándole el uniforme al derecho.

No tengo idea de cómo me siento. Obviamente es algo que no olvidaré", dijo Mills al final del partido. Agregó que se arma principal fue la curva.