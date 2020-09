Otra exestrella del Barcelona en problemas con la justicia por mal padre

Barcelona, España.- El Barcelona puede presumir que ha tenido entre sus filas a grandes estrellas del futbol como Messsi, Ronaldinho, Samuel Eto'o, sin embargo, también puede lamentar que todos ellos han estado envueltos en problemas con la justicia por distintas razones, y el último en sumarse fue precisamente el camerunés, quien fue demandado por su hijo por no cumplir con sus obligaciones.

Eto'o recibió una citación en los juzgados por parte de su hijo Etienne, de 18 años, quien comienza una carrera también como futbolista, todo porque el camerunés se ausentó durante gran parte de su vida como infante.

Etienne reclama 20 mil euros, los cuales engloban faltas de pago en alimentos, material de estudio y otras prestaciones. Además, lo acusó de no ejercer sus obligaciones como padre, ya que de un momento para otro desapareció y dejó de contestar los correos electrónicos.

No es la primera vez que el ex delantero es acusado por estos motivos. Eto’o es padre de ocho hijos de distintas relaciones. Incluso, el ex futbolista tiene pendiente una sentencia de reconocimiento de paternidad por Érika, una joven de 20 años que vive en Madrid con su madre.

Con información de Infobae