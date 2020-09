Miguel Herrera ignora el 'Fuera Piojo': "Soy el más exitoso y trabajo no me faltará"

Ciudad de México.- Miguel Herrera es sin duda uno de los técnicos, sino el que más polémico del futbol mexicano, pero también uno de los más exitosos y redituables de la última década, pues sus números así lo avalan, por lo cual ‘El Piojo’ está seguro que si se da una salida del América, trabajo no le hará falta.

Así lo dejó ver en una reciente entrevista, en la que habló sobre las críticas constantes a su trabajo, sobre todo con la tendencia que se ha formado desde hace semanas con la que piden su salida del América, el famoso ‘Fuera Piojo’.

El entrenador del América está seguro de su trabajo y de que los logros que ha obtenido a lo largo de estos años al frente de las águilas, le ayudarían para encontrar sitio en cualquier otro club de México o quizá hasta en Europa donde su nombre ha sonado.

No pido apoyo para mí, tengo mi carrera hecha y siempre tendré trabajo, espero seguir en América pero si me tengo que ir por resultados, seguramente otro equipo me dará trabajo", agregó.