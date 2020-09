Sebastián Valle viene a dar todo con los Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, México.- Liderazgo, experiencia y eficacia son algunas de las cosas que el receptor Sebastián Valle buscará aportar al máximo a su nuevo club, los Yaquis de Obregón, para juntos lograr el campeonato de la Temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Considerado uno de los mejores catchers de México, Sebastián Valle llegó este año a la Tribu Obregonense en un cambio definitivo realizado con Venados de Mazatlán, los cuales recibieron al infielder Isaac Paredes.

“Me sorprende ver un equipo muy unido, me ha facilitado el compañerismo que he tenido con varios jugadores en otros equipos y me siento tranquilo, como en casa al vestir estos nuevos colores”, expresó el oriundo de Los Mochis, Sinaloa.

Valle es un receptor de 29 años de edad y con amplia experiencia dentro del beisbol. Fue novato del año con Cañeros de Los Mochis en la temporada 2009-2010 y fue parte del equipo de México que ganó la Serie del Caribe en 2016, reforzando a Mazatlán.

“La posición que juego sé que es de mucha exigencia y en todos los equipos a los que he defendido, lo he hecho con honor y profesionalismo. Cada vez que salga al terreno de juego lo haré dando mi cien por ciento para ayudar al equipo y para dar satisfacción a la afición”, puntualizó el nuevo refuerzo de Yaquis.

En la anterior campaña Valle participó en 45 encuentros con Venados, anotando 16 carreras, impulsando 20 y conectando 7 cuadrangulares.

Se planea que a partir del miércoles 30 de septiembre comiencen los juegos de preparación, los cuales serían ante Naranjeros de Hermosillo y Mayos de Navojoa, antes de arrancar formalmente la campaña invernal.

Fuente: Yaquis.com.mx