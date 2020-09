Gareth Bale, de vuelta a casa: El galés ya posa con la playera del Tottenham

Londres, Inglaterra.- Finalmente los rumores fueron verdad y se terminó por cocinar el ansiado regreso del galés Gareth Bale al Tottenham de Inglaterra, luego de semanas incertidumbre sobre el futuro de este futbolista que estaba prácticamente borrado del Real Madrid, además los problemas entre el jugador y el club eran cada vez más latentes.

Este sábado 19 de septiembre, los diarios del mundo entero replicaron la imagen del galés vestido ya con la playera del Tottenham, lo que terminó por confirmar el fichaje del multicampeón con el Real Madrid, para cerrar definitivamente esa historia de éxitos, con algunos dramas incluidos.

Recientemente el galés se metió en problemas con el Real Madrid, puesto que señaló que el cuadro merengue no había querido venderlo y que a el no le importaba que no lo metieran a jugar, mientras le pagaran su sueldo completo, lo que despertó la ira de la directiva.

Con información de Redacción Tribuna