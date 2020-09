Novak Djokovic recibe advertencia por realizar una obscenidad en Roma

Roma, Italia.- Novak Djokovic sabe que no es modelo ejemplar cuando pierde los papeles en una pista de tenis, no puede evitarlo.

Exactamente dos semanas después de ser descalificado en el Abierto de Estados Unidos y al día siguiente que un juez de silla le diera una advertencia por romper su raqueta, Djokovic recibió una advertencia el domingo por proferir una obscenidad durante la victoria 7-5, 6-3 sobre Casper Ruud en las semifinales del Abierto de Italia.

A diferencia de los dos exabruptos previos, en esta ocasión aficionados estaban presentes en la cancha y pudieron escuchar claramente la reacción del número uno del mundo.

Y más allá de eso, al permitirse que 1000 espectadores ingresaran al Foro Itálico de Roma por primera vez esta semana, una importante proporción de los presentes eran infantes.

No quiero hacerlo, pero es imposible", explicó Djokovic el sábado. “Así es cómo puedo desahogar mi enojo. Y no es el mejor mensaje que puedo dar, especialmente para los tenistas más jóvenes me tienen de modelo. No es algo que estimulo”.