Mario Cázarez le confirma a Tribuna que va por el nocaut ante Chávez Jr.

Ciudad Obregón. - La historia del boxeo en México es muy enriquecedora debido a que nos ha regalado grandes exponentes, pero es una realidad que muchas de esas leyendas del ring han terminado mal sus carreras o no tuvieron una imagen limpia fuera del deporte.

Pero ese no es el caso de Mario Cázares un boxeador de 30 años de Culiacán Sinaloa, que tiene un récord profesional invicto de 12 victorias y cero derrotas, pero además de eso cuenta con una carrera y actualmente estudia una maestría.

Mario ha dado de que hablar en la últimas semanas pues es el rival de Julio César Chávez Jr., el próximo 25 de septiembre en Tijuana., en un duelo en donde el 'Gran Campeón Mexicano' peleará ante Jorce Arce en otra pelea de exhibición.

Soy muy afortunado en la vida, tengo comprobado que la suerte llega cuando más trabajas, soy un joven ordenado, tengo cero vicios, soy responsable, me he preparado toda una vida para este momento, estoy listo para esta pelea, le deseo lo mejor a Chávez, me encuentro muy maduro en todos los aspectos, estamos listos, no tengo nada que temer”.