'Sí Cuauhtémoc pudo...": Jorge Campos buscaría la gobernatura de Guerrero

Ciudad de México.- Cada vez más personajes de la vida pública que nada tienen que ver con el ámbito de la política se van sumando y anotando sus nombres para las urnas, y uno de los últimos en alzar la mano fue uno de los personajes más queridos del deporte en México, el exarquero Jorge Campos.

El hoy comentarista deportivo de TV Azteca, que ha logrado el éxito en la narración de futbol al lado de Cristian Martinoli y Luis García, señaló en una entrevista que no descarta algún día buscar un puesto en la política y fue más allá, dejó ver su deseo de gobernar su natal Guerrero.

El exguardameta de Pumas y de la Selección Mexicana de Futbol, señaló que el hecho de que Cuauhtémoc Blanco haya logrado la gobernatura en Morelos, le inspira para pensar en la posibilidad de contender por Guerrero.

De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores. Pero, nunca hay que decir que no a nada, porque se te da vuelta todo”