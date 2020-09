Alejandro Kirk supera adversidades para llegar a las Grandes Ligas

Ciudad de México, México.- Dos fracturas en la mano izquierda pueden liquidar la carrera de cualquier catcher. Para el tijuanense Alejandro Kirk, fueron solo un par de adversidades más a las que tuvo que enfrentarse antes de llegar a Grandes Ligas.

Se podría etiquetar como acelerado el proceso que tuvo el mexicano antes de llegar a la MLB, ya que solo tuvo actividad en Clase A, previo a debut con los Blue Jays. A pesar de ello, ya tiene siete turnos al bat, con la misma cantidad de hits, cuatro carreras, una impulsada y un cuadrangular, en apenas siete juegos.

“Las complicaciones que tuve antes de llegar acá son las lesiones que he tenido y de las que me ha costado trabajo recuperarme. En un accidente de auto me quebré la mano. Ya en Estados Unidos, me dieron un pelotazo y me la volvieron a quebrar”, narró el tricolor en teleconferencia.