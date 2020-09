Gerardo Martino no rogará a jugadores para ir a la Selección Mexicana

Ciudad de México, México.- Quien no quiera estar en la Selección Mexicana, Gerardo Martino no va a insistirle. El retiro de Luis Montes en el Tricolor sorprendió al ‘Tata’, un poco desilusionado por la decisión.

Después de su primer ciclo bajo la pandemia de Covid-19, el director técnico comentó las ausencias en su convocatoria y no cerró las puestas a naturalizados de ser llamados en un futuro cercano.

“En el caso del 'Chapo', fue nuevo para ustedes pero él hizo contacto conmigo después de los partidos de octubre, para comunicarme su decisión”, dijo el argentino este mediodía.

“Antes de la Copa Oro (de ese mismo año), le hice saber que estaría bien darse otra oportunidad, pero tras esa fecha FIFA, me comunicó el deseo de no estar y lo lamento mucho, porque creo que es el mejor jugador que tiene la Liga MX. No sé si fuera por la edad o por no haber tenido minutos en los últimos partidos".